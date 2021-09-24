يخت جديد من كوديكاسا لمالك آسيوي

(أنسامد) - سبتمبر 24 - روما - أعلنت شركة كوديكاسا "Codecasa" الإيطالية لصناعة اليخوت عن بيع أول يخت من سلسلة Gentleman's 24 لمالك آسيوي متمرس. تمت المفاوضات تحت قيادة كبير المستشارين لدى شركة "كامبر آند نيكولسونز" كارمن لاو.



سيشرف قسم البناء الجديد في شركة "كامبر آند نيكولسونز" على أعمال بناء اليخت. يتسم هذا اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 24 مترًا بأحدث الابتكارات التكنولوجية.



تذكر الخطوط الكلاسيكية لليخت بالأناقة الدائمة لليخوت المبنية في الخمسينيات والستينيات، على الرغم من بنائه بالكامل من الألمنيوم، كما أنه مصمم لضمان الأداء العالي.



تم تصميم اليخت من قبل لوكا ديني من شركة لوكا ديني للتصميم والهندسة المعمارية بالتعاون مع كورت ليمان من شركة Yacht Moments.



تم تحسين المساحة لاستيعاب جناح وثلاث حجرات للضيوف، بالإضافة إلى مقصورتين للطاقم.



من المتوقع اصدار سلسلة محدودة من عشرة يخوت فقط. سيتم تسليم هذا اليخت في غضون 24 شهرًا. (أنسامد).



