بينيتي تبيع ثاني يخت لها من طراز موتوبانفيلو

(أنسامد) - يوليو 23 - روما - أعلنت مجموعة بينيتي الرائدة في صناعة اليخوت الإيطالية عن بيع الوحدة الثانية من يخت موتوبانفيلو Motopanfilo البالغ طوله 37 مترا.



جاء الطراز الجديد المصنوع من الألياف الزجاجية والمركبة، من المسار التاريخي والفني لحوض بناء السفن بينيتي، ومستوحى من كافة اليخوت الكلاسيكية في ستينيات القرن الماضي، ومن أسلوب تلك الحقبة لإنشاء منتج جديد.



تم توقيع عقد البيع بعد ذلك مع الوسيط، شركة Ocean Independence.



تم تصميم الخطوط الخارجية لليخت من قبل فرانشيسكو ستروجليا بالتعاون مع بينيتي، بينما كان التصميم الداخلي لشركة Lazzarini Pickering Architects.



سيتم تقديم يخت Benetti Motopanfilo 37M أول مرة عالميا في مهرجان كان لليخوت 2021، المقرر إقامته في الفترة من 7 إلى 12 سبتمبر، حيث سيعرض حوض بناء السفن الوحدة الأولى التي بيعت قبل بضعة أسابيع وجاهزة للإطلاق في 28 يوليو. (أنسامد).



