معرض فينيسيا للقوارب، مضاعفة المساحات وساعات المعرض

(أنسامد) - مايو 7 - روما - من المقرر أن تتضمن دورة 2021 من معرض فينيسيا للقوارب مضاعفة المساحات وساعات العمل، للسماح بزيارة آمنة وفقًا لبروتوكولات مكافحة فيروس كورونا.



سيقام معرض القوارب في منطقة ترسانة البندقية القديمة في الفترة من 29 مايو إلى 6 يونيو المقبل. وتم تقديم المعرض من قبل لويجي بروجنارو، عمدة البندقية، وفابريزيو دوريا، المدير التشغيلي للقسم التنظيمي الداخلي للبلدية.



تتكون مساحة المعرض من حوض مائي تبلغ مساحته 50000 متر مربع، وأكثر من 1500 متر طولي من الأرصفة تتسع لأكثر من 250 قاربًا، و 30 ألف متر مربع من مساحات العرض الخارجية، وأجنحة مغطاة تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 10000 متر مربع.



هناك بالفعل 160 عارضًا معتمدًا سيشاركون في المعرض، مع 200 قارب.



يضم المعرض ثلاثة أقسام: اليخوت، الاستدامة البيئية والقوارب الشراعية. ينص البروتوكول الصحي للزوار على الافتتاح اليومي من الساعة العاشرة صبحا وحتى الساعة الثامنة مساء، مع أهمية الحجز قبل الزيارة. (أنسامد).



