طرح يخت مانجوستا أوسيانو الجديد

(أنسامد) - مارس 7 - روما - تم تقديم اليخت الجديد مانجوستا أوسيانو "Mangusta Oceano" رسميا، والذي يبلغ طوله 39 مترًا.



ووفقا لبيان صحفي، فإن اليخت الجديد ثلاثي الأسطح، يعطي وجهًا فريدًا للفئة بأكملها ويمثل تجربة جديدة للحياة على متنه، كما يطور مفهومًا للمساحات المفتوحة والاتصال المباشر بالبحر بفضل استخدام الحد الأدنى من البنية الفوقية لليخت واستخدام أكبر للزجاج.



يعكس اليخت اتصال كامل بين الداخل والخارج، مثل فناء فيلا حديثة على شاطئ البحر مع أسطح زجاجية رائعة، وأسطح قابلة للطي تتيح الوصول إلى مرآب منزل على الشاطئ بزاوية 180 درجة مصمم خصيصًا للمالك. يسمح الدفع المزدوج المتاح بالوصول إلى سرعات قصوى مختلفة.



(أنسامد).



