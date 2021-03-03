البندقية: يخوت و قوارب سريعة للبيئة المستدامة

(أنسامد) - مارس 3 - روما - اكد حوالي 130 عارضًا ،ما بين شركات أحواض بناء السفن وملحقاتها وأكثر من 150 شركة القوارب في المياه المشاركة في معرض البندقية للقوارب ،الذي سيقام في آرسنال في الفترة من 29 مايو إلى 6 يونيو القادم .



يقام المعرض في حوض مائي بمساحة 50 ألف متر مربع و1500 متر طولي من الأرصفة ، بمساحة اجمالية 10000 متر مربع ومناطق المعارض الخارجية ، والأجنحة المغطاة لحوالي 10 آلاف متر شاملة. مكان فريد يمكن ممارسة كافة الانشطة البحرية فيه بدئا من السباقات ياق وحضور المعرض المتزامن مع معرض العمارة الدولى للبينالى.



ينظم المعرض شركة فيلا سبا بالنيابة عن بلدية البندقية ، تستفيد من تعاون البحرية إيطاليانا وشراكة غرفة تجارة البندقية روفيغو.



يستحدث المعرض فكرة الاستدامة والأثر البيئي ، أي التنقل و عرض محركات كهربائية وهجينة ومبتكرة بمشاركة العشرات من أحواض بناء السفن الإيطالية والأوروبية (أنسامد).



