تكنومار لامبورجيني.. تصنيع قوارب فاخرة سريعة

(أنسامد) - فبراير 18 - روما - تستعد المجموعة الايطالية سي جروب المشغل العالمي للقوارب الفاخرة لافتتاح مساحات الإنتاج المخصصة حصريًا لشركة تكنومار لخط لامبورجيني 63 للسوبر يخت .



وفقا لبيان المجموعة الايطالي فقد تم انشاء هذه المساحات لخلق بيئة متخصصة وشخصية تعكس فلسفة شركة لامبورجيني للسيارات..ولا يمكن الاطلاع علي هذه المساحات الا لاشخاص محددين اما الزيارات فتتم وفقا لموعد مسبق حيث يمكنهم الاطلاع علي كافة التفاصيل كما يمكنهم تعديل معدات تكنومار الخاصة بنماذج لامبورجيني 63 و سيتم تسليم اول قطعة صيف 2021 .



وفقا لهذه الفكرة فان وتيرة انشطة بناء السفن التي بدات منذ 12 شهر ستتسارع و ستقدم تكنومار للامبورجيني 63 الأداء ومتعة القيادة والجودة والاهتمام بالتفاصيل.. و هكذا تتخطي تكنومار بفضل الحلول الهندسية المبتكرة والتصميم الفريد والمميز جنبًا إلى جنب مع التقاليد والأناقة الإيطالية حدود التصميم وتقدم طليعة القوارب السريعة الفاخرة. (أنسامد).



