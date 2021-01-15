فيريتي :75% من القيمة الاقتصادية موزعة في إيطاليا

(أنسامد) - يناير 15 - روما - أنسامد - 15 يناير/ كانون الثاني - مع سلسلة إمداد تضم أكثر من 2500 عامل في الاجمالي، أكثر من 85% منهم في إيطاليا، تتوزع أكثر من 75% من إجمالي القيمة الاقتصادية لمجموعة فيريتي الإيطالية المصنعة لليخوت في إيطاليا.



جاء ذلك في تقرير الاستدامة الذي أعدته مجموعة فيريتي الإيطالية المصنعة لليخوت، وهي المجموعة الأولى في القطاع البحري التي تشهد بهذه الطريقة على بدء عملية رسمية في إطار مسؤولية الشركات.



على وجه الخصوص، تتكون سلسلة التوريد الإيطالية من أكثر من 1600 شركة، تتركز بشكل أساسي في المناطق التي توجد بها أحواض بناء السفن التابعة للمجموعة، 22% في اقليم ماركي، 18% في إميليا رومانيا ، 17% في لومبارديا و 24% بين ليغوريا وتوسكانا.



تعمل هذه الشركات بشكل أساسي في مجالات الديكورات الداخلية والمفروشات والمكونات الإلكترونية.



تقول فيريتي : بهذه الطريقة نساهم في توظيف ونمو النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى الورش الحرفية، والتي نتعاون معها منذ وقت طويل، مضيفة : يتيح هذا التعاون لموردي المجموعة تطوير عمليات ومهارات محددة والتعامل مع الأسواق العالمية، وبالتالي السعي للتطوير والابتكار.



على صعيد الاستدامة، حصلت المجموعة على شهادة ISO 14001 لأنظمة الإدارة البيئية، لموقع الشركة في لا سبيتسيا، وشهادة IMO Tier III، عن يخت ضخم بطول 62 مترًا، كما قامت بتركيب محطة ثلاثية في ;;أنكونا للإنتاج النظيف للطاقة الكهربائية والحرارية والتبريد.



(أنسامد).



