رحلة افتراضية لمتحف السفن في بيزا

انسامد - 28 ديسمبر - كانون الاول - تنظم شركة في ار فاسيل جولات افتراضية ثلاثية الابعاد بمصاحبة مرشدين سياحيين لاكتشاف مجمع متاحف السفن القديمة في مدينة بيزا.



بدأت الجولة الاولي عبر الممر المركزي مرورا بالغرفة الاولي و تسمي المدينة الواقعة بين النهرين و يمكن للجمهور المشاركة بها من خلال موقع المتحف علي وسائل التواصل الاجتماعي .



و يعتبر مجمع سفن بيزا القديم اكبر متحف للقوارب القديمة في الوجود تبلغ مساحته 4700 متر مربع و يضم800 قطعة اثرية تعرض في 47 قسم موزعة الي 8 مناطق بالاضافةالي7 قوارب ترجع الي الحقبةالرومانية والي القرن الثالث قبل الميلاد والسابع الميلادي..منها أربعة سليمة إلى حد كبير. السفن والتحف هي نتاج أكثر من عشرين عامًا من البحث والترميم ، بعد اكتشاف الهياكل التي عادت للظهور في عام 1998 خلال بعض الأعمال في محطة سكة حديد بيزا سان روسور..



كانت الجولات ناجحة وتلخصت في مرافقة الزوار في رحلة حقيقية عبر أكثر من ألاف السنوات من التجارة بمرافقةالبحارة عبرالطرق ورؤية حطام السفن والاستمتاع بالملاحة والحياة على متن السفينة وتاريخ الإبحار في بيزا.

