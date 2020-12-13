يخت جديد من انتاج شركة يخوت ايطالية

أنسامد - 13 ديسمبر/ كانون الأول - كشفت شركة Falcon Yachts الإيطالية المتخصصة في صناعة اليخوت والتي استحوذت عليها شركة T-Quest Holdings في فبراير الماضي عن خط جديد لانتاج اليخوت يحمل اسم Legacy Line.



جاء ذلك في بيان لشركة T-Quest Holdings التي أوضحت أن اليخت الجديد سيكون من تصميم شركة Quartostile التي يقع مقرها في تورينو، حيث تم اختيارها لتطوير كل من الخطوط الخارجية والداخلية لليخت الجديد الذي يبلغ طوله 40 مترًا.



ومن خلال يخت Legacy Line الجديد، يعتزم حوض بناء السفن الاحتفال بتاريخFalcon Yachts، التي تم انشاؤها في عام 1988 على يد ادواردو سبريافيكو، وفقا للبيان.



يعتزم حوض بناء السفن تكريم تراث سبريافيكو الهندسي وتطوير ما اعتبره جوهر القارب، من ناحية الراحة والوظائف المدمجة في أناقة آسرة ومتينة والهندسة البحرية المُحكمة.



وأضاف البيان : إن مشاريعنا الجديدة التي سيتم الكشف عنها خلال الأشهر الأولى من عام 2021، ستمنحنا الفرصة لمقارنة أنفسنا بملاكنا الجدد والحاليين، بينما نواصل تطوير وتحديث هذه العلامة التجارية المرموقة لبناء السفن.



