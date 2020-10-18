معرض جنوة للقوارب ، مبيعات ومفاوضات

أنسامد- 18 أكتوبر/ تشرين الأول - شهدت مدينة جنوة الايطالية تنظيم معرض القوارب الوحيد في أوروبا، وربما الوحيد في العالم في حالة عدم تنظيم معرض فورت لودرديل الدولي للقوارب، والذي جرى تنظيم دورته الستين في 6 أكتوبر.



وصرح ماسيمو بيروتي، الرئيس التنفيذي لشركة سان لورينزو الإيطالية المتخصصة في صناعة اليخوت : لقد قمنا ببيع ما مجموعه خمسة قوارب لثلاثة إيطاليين واثنين من الأجانب، لذلك أود أن أقول إنه مزيج رائع.



وشهد المعرض مشاركة 824 علامة تجارية و 71.168 زائرًا. بالنسبة للعارضين، لم يكن هذا الحدث الذي استمر ستة أيام في عصر كورونا بمثابة إشارة لإعادة التشغيل فحسب، بل كان فرصة عمل حقيقية.



وأعرب ماركو فالي، الرئيس التنفيذي مجموعة أزيموت بينيتي لليخوت عن سعادته لنجاح تنظيم المعرض، قائلا: إنها علامة إيجابية أن هذا المعرض تم تنظيمه، حيث أتاح لنا عرض القوارب للعملاء الذين حددنا معهم موعدًا بالفعل. كانت فرصة مربحة، فقد أبرمنا ووقعنا عقود بيع وبدأنا مفاوضات.



