توفير كافة الامكانيات لمعرض جنوة الدولي للقوارب

أنسامد- 11 أكتوبر/ تشرين الأول - صرح عمدة مدينة جنوة الإيطالية ماركو بوتشي أنه في عام 2022، سيكون لدى معرض جنوة الدولي للقوارب مساحة 400.000 متر مربع من الأرصفة تحت تصرفه، مما سيشجع على زيارة المدينة التي تتمتع بالبنى التحتية اللازمة.



وأضاف : يجب أن تصبح جنوة معرض البحر الأبيض المتوسط​، وبما أن البحر المتوسط ​​يضم 80% من عشاق الابحار، فقد تصبح أيضًا معرضا للقوارب من كافة دول العالم .



وتابع : في العام المقبل، سيكون لدينا رصيف جديد بمساحة 80 ألف متر مربع إضافية. وفي عام 2022، نتوقع أن يكون لدينا 200 ألف متر مربع أخرى متاحة، سنضاعف مساحات المعرض لتصل إلى 400 ألف متر مربع.



