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رفاهيّة - يخوت
عودة معرض فينيسيا للقوارب نهاية مايو القادم
    أنسامد - 27 سبتمبر/ أيلول - يستأنف معرض فينيسيا للقوارب أنشطته في شهر مايو من العام القادم، مع انشاء قسم كامل مخصص للقوارب الشراعية، حيث يقام المعرض في الفترة من 29 مايو إلى 6 يونيو 2021.

    سيكون المعرض بمثابة فرصة للتعرف عن قرب على القدرة الصناعية والحرفية لأحواض بناء السفن وإعادة تشغيل قطاع صناعة السفن بعد توقفها بسبب الاغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في الغاء دورة العام الحالي من المعرض.

    وقال عمدة البندقية لويجي برونيارو : إن أهم ما يميز الدورة القادمة من المعرض هو وجود قسم مخصص للقوارب الشراعية، مع اهتمام خاص بموضوع المحركات الهجينة والكهربائية والمبتكرة.

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