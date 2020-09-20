يخت جديد من أزيموت يجمع بين التكنولوجيا والفن

أنسامد - 20 سبتمبر/ أيلول - طرحت شركة أزيموت الايطالية المتخصصة في تصنيع اليخوت اليخث الجديد ماجيلانو "Magellano " الذي يبلغ طوله 25 مترًا، والذي يجمع بين التكنولوجيا والفن، يتسم اليخت الجديد بخطوطه المصقولة مع غرفة جلوس ضخمة ومشرقة مصممة بحيث يمكن رؤية البحر من كل زاوية، مع تصميم داخلي تكنولوجي. يعتبر اليخت الجديد ثمرة للتعاون مع المهندس المعماري فينتشنزو دي كوتي الذي صمم الديكورات الداخلية للقارب.



كما تم تصميم اليخت أيضا باستخدام الكربون على نطاق واسع، كما أنه مجهز من بين أشياء أخرى بنظام تعقيم الهواء على أساس براءة اختراع من وكالة ناسا، كما يحتوى على نظام وضع الفندق الذي يضمن عدم وجود انبعاثات في الموانئ.



