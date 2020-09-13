معرض جنوى الدولي للقوارب أول معرض للقوارب بعد كورونا

أنسامد - 13 سبتمبر/ أيلول - سيكون معرض جنوى الدولي للقوارب، الذي يحتفل هذا العام بمرور 60 عامًا على اطلاقه وسيفتح أبوابه في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر، أول معرض كبير للقوارب يتم تنظيمه في عصر فيروس كورونا، بعد إلغاء معارض أخرى، مثل كان الدولى للقوارب واليخوت ومعرض مونت كارلو لليخوت.



وسيتم تنظيم هذه الدورة من المعرض في أجواء آمنة، مع امكانية شراء التذاكر عبر الإنترنت وقياس درجة الحرارة واحترام اجراءات التباعد الاجتماعي.



وسيكون هذا الحدث الذي ينتظره عالم القوارب واليخوت الذي تعرض مثل بقية القطاعات الأخرى لاجراءات إغلاق وتطبيق قواعد جديدة فرضها الوباء، بمثابة إشارة لعودة تشغيل القطاع على مستوى العالم.



وعرضت صحيفة Sole 24 Ore الايطالية في سياق تقرير لها تفاصيل المعرض مع المنظمين والمشاركين.



وقالت مارينا ستيلا مدير عام اتحاد شركات القوارب Confindustria Nautica : تمكنت الشركات من استعادة الإنتاج بعد أن اضطرت إلى إيقافه بسبب اجراءات الإغلاق، ولم تتعرض لعمليات الغاء كبيرة واستمرت في العمل. وهذا يتعلق بالقوارب الكبيرة والصغيرة على حد سواء. الأرقام لم تكن مقلقة للغاية كما كنا نتوقع في البداية.



ومن جانبه، صرح سافيريو سيتشي رئيس الاتحاد قائلا: لقد سخرنا كافة امكانياتنا للتعامل بشكل إيجابي مع حالة الطوارئ المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا: طرحنا ​​خطة لدعم الاستثمارات في سلسلة التوريد.



