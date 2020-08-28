تأكيد إقامة معرض جنوى الدولي للقوارب في أكتوبر

أنسامد - 28 أغسطس /آب - أكد القائمون على تنظيم معرض جنوى الدولي للقوارب في مدينة جنوى الايطالية إقامة المعرض في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر 2020.



جاء ذلك خلال اجتماع بين جيوفاني توتي، حاكم إقليم ليجوريا ورئيس اتحاد شركات القوارب و عمدة جنوة ماركو بوتشي.



وجدد الاجتماع التأكيد على الاستعداد المشترك والكامل لاقامة معرض القوارب الدولي في المواعيد المحددة. واتفق جميع الحاضرين على أن الوضع الصحي في جنوى وليجوريا يسمح بتنظيم الحدث بأمان.



وأكد اتحاد شركات القوارب Confindustria Nautica على أهمية الحدث الذي يعد ضروريا لإعادة النهوض بالقطاع البحري وهو قطاع استراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني، الا أنه تعرض لأضرار كبيرة بسبب الإغلاق الناجم عن انتشار فيروس كورونا.



أكدت الشركات على التعاون التام لضمان تنفيذ الحدث في أمان تام.



سيتم الإعلان عن تفاصيل المعرض في المؤتمر الصحفي الخاص بالعروض التقديمية الذي سيعقد في 16 سبتمبر.



