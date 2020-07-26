يخت جديد من فيبا الايطالية

إفتتاح جسر جنوة أمام حركة المرور في 5 أغسطس
حكومة الوفاق: لا علاقة لنا بزيارة برنارد ليفي إلى ليبيا
مجلس الأمة الكويتي: أخبار مطمئنة عن صحة أمير البلاد
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا:اكبر قالب جبن في العالم يزن 600 كيلوجرام
تحت شعار مستقبل اوروبا:12 سباحا بعدد نجوم علم الاتحاد الاوروبي يسبحون حتي جزيرة فينتوتيني
تاريخ ماركي..معرض صور بالتعاون مع انسا
تغريدات مغني الراب الشهير كاني ويست مصممة بالرذاذ في غاليريا نوار في تورينو
اعادة فتح المتحف الوطني في فينيسيا
معرض بريشيا للفن المعاصر..الزيارة بالسيارة