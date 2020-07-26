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رفاهيّة - يخوت
يخت جديد من فيبا الايطالية
    أنسامد - 26 يوليو / تموز - أطلقت مجموعة فيبا الايطالية (Fipa) المتخصصة في صناعة اليخوت يخت Ab 80 الجديد، والذي يُعد النموذج الثاني للطرازات الخمسة المخطط لها لموسم 2020.

    يبلغ طول اليخت 25 مترًا، فيما تقارب سرعته 60 عقدة. ووفقا لبيان الشركة، يتسم اليخت الجديد بالاناقة والابتكار، كما أنه مجهز بجميع وسائل الراحة.

    تم بناء اليخت بتكنولوجيا متطورة ويتميز بتصميم فريد يمنحه خطًا جذابًا ورياضيًا، كما لو كان إحدى سيارات الفورمولا 1. تم تصميم اليخت من قبل مهندسي مجموعة Fipa بالتعاون مع شركة Acube Design.

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