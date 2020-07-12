قرض 60 مليون يورو لدعم مجموعة أزيموت بينيتي لليخوت

أنسامد - 12 يوليو / تموز - يدعم بنك كاسا ديبوست اي بريستيتي الاستثماري الايطالي وبنك Mps Capital Services وبنك "يو بي آي بنكا" الصناعة الإيطالية من خلال قرض بقيمة 60 مليون يورو من أجل تطوير مجموعة أزيموت بينيتي لليخوت.



يتم دعم هذه العملية من خلال برنامج وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية الذي يهدف إلى دعم توسع مجموعة أزيموت بينيتي لتطوير نماذج جديدة للقوارب المبتكرة.



مع هذه العملية، تعتزم شركة انتاج اليخوت تسريع تطوير نماذج جديدة تتماشى مع اتجاهات السوق والابتكار، مثل انتاج أكبر قارب هجين في العالم. سيساهم التمويل في إدخال أحدث التقنيات في بانوراما الملاحة البحرية، والتي سيتم توجيه أبحاثها بقوة نحو مبادئ الاستدامة.



تمتلك مجموعة أزيموت بينيتي الرائدة في صناعة اليخوت الإيطالية الفاخرة شبكة توزيع وخدمات دولية مع أكثر من 60 وكيلًا في 138 موقعًا في 71 دولة حول العالم. كما تمتلك 5 مواقع إنتاج في إيطاليا.



وقال باولو فيتيلي رئيس الشركة إن هذا التمويل الذي جاء في الوقت المناسب استراتيجي لتعزيز الاستثمار في المنتجات المبتكرة ودعم سلسلة التوريد وتسريع اعتماد أحدث التقنيات والاستراتيجيات التسويقية والتجارية.



