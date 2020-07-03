كاستم لاين تطلق 11 يختا جديدا

أنسامد - 3 يوليو / تموز - أطلقت شركة "كاستم لاين" Custom Line الايطالية المصنعة لليخوت في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 11 يختًا جديدًا بإجمالي 386 مترًا.



ومن المقرر أن تنتج الشركة ما مجموعه 19 يختا بحلول نهاية العام في حوض بناء السفن في أنكونا. يعد حوض بناء السفن التابع لشركة Custom Line مع مستودعاته الخمسة المخصصة للعلامة التجارية جزءًا من ساحة اليخوت الفاخرة التابعة لمجموعة فيريتي.



يتم الانتهاء من المراحل النهائية لإعداد وإكمال القوارب مع الاختبارات والفحوصات في رصيف "كاستم لاين". يزداد الاهتمام بالعميل وفريقه بعد جميع مراحل الإنتاج والبدء والتسليم، ثم الاستمرار في أنشطة ما بعد البيع.



لدى Custom Line حاليًا 21 يختا في مرحلة الانتاج، من بينها 13 يختا في أحواض بناء السفن و8 في المرحلة النهائية ومرحلة الاختبارات على الرصيف قبل التسليم إلى المالكين.



