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رفاهيّة - يخوت
انتونيني نيفي تصنع منصة من 40 متر تناسب 3 انواع من اليخوت
    انسامد - 17 يونيو - حزيران - اعلنت مجموعة انتونيني نيفي لليخوت العملاقة الفاخرة عن ابتكار منصة يتعدي طولها 40 مترا يمكن تعديل هيكلها المعياري ليتناسب مع 3 انواع مختلفة من اليخوت .

    وقد ابتكر الفكرة وصممها فولفيو دي سيموني بالتعاون الوثيق مع المكتب الفني لحوض بناء السفن وهي عبارة عن منصة بحرية فولاذية بطول 40 مترًا ، والتي تعتمد على البنية الفوقية التي يختارها العميل ، يمكن استخدامها في إنشاء ثلاثة نماذج مختلفة : موتور يخت و كروس اوفر و سبورت اكسبلورر .. ويساعد ذلك علي تخفيض فترات الصنع و يمنح فرصا كبيرة لخصوصية اليخوت من حيث الاسلوب و النوع ...و هكذا يمكن للمشتري تصميم اليخت الذي يناسب ذوقه و استخداماته .

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