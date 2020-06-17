انتونيني نيفي تصنع منصة من 40 متر تناسب 3 انواع من اليخوت

انسامد - 17 يونيو - حزيران - اعلنت مجموعة انتونيني نيفي لليخوت
العملاقة الفاخرة عن ابتكار منصة يتعدي طولها 40 مترا يمكن تعديل
هيكلها المعياري ليتناسب مع 3 انواع مختلفة من اليخوت .
وقد ابتكر الفكرة وصممها فولفيو دي سيموني بالتعاون الوثيق مع
المكتب الفني لحوض بناء السفن وهي عبارة عن منصة بحرية فولاذية
بطول 40 مترًا ، والتي تعتمد على البنية الفوقية التي يختارها
العميل ، يمكن استخدامها في إنشاء ثلاثة نماذج مختلفة : موتور يخت
و كروس اوفر و سبورت اكسبلورر ..
ويساعد ذلك علي تخفيض فترات الصنع و يمنح فرصا كبيرة لخصوصية
اليخوت من حيث الاسلوب و النوع ...و هكذا يمكن للمشتري تصميم اليخت
الذي يناسب ذوقه و استخداماته .