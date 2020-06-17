انتونيني نيفي تصنع منصة من 40 متر تناسب 3 انواع من اليخوت

انسامد - 17 يونيو - حزيران - اعلنت مجموعة انتونيني نيفي لليخوت العملاقة الفاخرة عن ابتكار منصة يتعدي طولها 40 مترا يمكن تعديل هيكلها المعياري ليتناسب مع 3 انواع مختلفة من اليخوت .



وقد ابتكر الفكرة وصممها فولفيو دي سيموني بالتعاون الوثيق مع المكتب الفني لحوض بناء السفن وهي عبارة عن منصة بحرية فولاذية بطول 40 مترًا ، والتي تعتمد على البنية الفوقية التي يختارها العميل ، يمكن استخدامها في إنشاء ثلاثة نماذج مختلفة : موتور يخت و كروس اوفر و سبورت اكسبلورر .. ويساعد ذلك علي تخفيض فترات الصنع و يمنح فرصا كبيرة لخصوصية اليخوت من حيث الاسلوب و النوع ...و هكذا يمكن للمشتري تصميم اليخت الذي يناسب ذوقه و استخداماته .



