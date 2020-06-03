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رفاهيّة - يخوت
القوارب:اتفاق انتيزا-سان لورينزو بقيمة 50 مليون يورو

    انسامد - 3 يونيو - حزيران - وقع بنك انتيزاسان باولو اتفاقية تعاون جديدة مع مجموعة سان لورينزو لصناعة القواربواليخوت الفاخرة المدرجة في البورصة.

    تهدف الاتفاقية الي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل شبكة الإمداد التي ستتمكن ، بفضل الاتفاقية ، من الوصول إلى الوفاء بخط ائتمان بقيمة 50 مليون يورو قدمه البنك لتوقع الذمم التجارية المدينة من سان لورينزو.

    تتكون الصفقة ، المدرجة في برنامج سلسلة التوريد انتيزا سان باولو ، من حل تمويل سلسلة التوريد ، مما يجعل تمويل رأس المال العامل للشركات داخل سلسلة التوريد فعالاً وملائمًا.

    ويؤكد تيريسيو تيستا ، المدير الإقليمي لشركة بيدمونت وفالي داوستا وليجوريا إنتيسا سانباولو: "إننا نواجه أحداثًا استثنائية: ولنتمكن من اعادةاستئناف نشاطنا مرة أخرى ، نحتاج إلى أن نكون منظمين وحازمين في سلسلة التوريد".

    يضيف ماسيمو بيروتي ، الرئيس التنفيذي لشركة سانلورنزو: ان هذه الاتفاقية هامة جدا لمنطقة القوارب ليغورية وتوسكان وأكثر من 1500 شركة حرفية نتعاون معها".

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