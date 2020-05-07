دعم شركة سان لورينزو لليخوت بعشرة مليون يورو

انسامد - 7 مايو - ايار - قدمت شركة سي دي بي 10 مليون يورو لسان لورينزو و هي منصة يخوت خاصة السوبر يخت رفيعة المستوي وذلك للمساهمة في الاستثمارات الجديدة للمجموعة للفترة 2020-2022 .



و تساهم تلك الاموال في عملية التطوير و التجديد لتقنيات متطورة في بانوراما الملاحة البحرية ، والتي سيتم توجيه أبحاثها بقوة نحو مبادئ الاستدامة. من خلال هذا القرض ، يدعم برنامج التنمية المجتمعية القدرة التنافسية للشركة أيضًا بهدف حماية العمالة وعمليات القطاع البحري والشركات ذات الصلة.



توظف سان لورينزوحوالي 480 شخصًا ، وتتعاون مع 1500 شركة حرفية ولها أربعة مواقع إنتاج تقع في لاسبيزيا واميجلياوفياريجيووماسا.



أكد سانلورينزوان جميع الاستثمارات الموجهة لتطوير منتجات جديدة حيث أننا مقتنعون بأن الابتكار يلعب دورًا أساسيًا في التنمية المستقبلية .



