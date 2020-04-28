كورونا-ايطاليا:سياحة اليخوت في خطر

انسامد - 28 ابريل - نيسان - تتعرض سياحة الابحار بالبواخر للكثير من المصاعب الناتجة عن سياسة الاقفال لمحاولة وقف جائحة فيروس الكورونا ..حتي الامل الجديد في قطاع تاجيرالقوارب الشراعية مع او بدون ربان قد تاثر بشدة من الاغلاق..



فقد توقفت الحركة تماما في عيد الفصح و حتي بالنسبة لموسم الصيف سيكون الوضع صعبا ايضامع الاجراءات الاحترازية المفروضة .



يتكون القطاع المتضرر من 30 شركة من كانيجيون الي كالياري بالاضافةالي 300 قارب و 2500 رصيف ما يعادل 1200 غرفة و 125 موظف و حجم اعمال يقترب من 27 مليون يورو .



ويقول المشغلون ان الشئ الوحيد المؤكد هو خسارة 50 بالمائة من الحجوزات بالاضافة الي30 بالمائة من العقود التي تم تاجيلها الي 2021.. ما يعني ان القطاع فقد 80 بالمائة من قدراته بالاضافة الي احتمال فقدان للكثير من العاملين الدائمين لوظائفهم .



و اشار احد المشغلين الي انه تم وقف كافة الانشطة حتي منتصف يوليو القادم مضيفا ان 90 بالمائة من العملاء ياتون من الخارج وتواجههم صعوبات السفر نظرا لسياسات الاغلاق.



ويقول يضاف الي ذلك مشكلة زيادة ضريبة القيمة المضافة من 11 الي 22 بالمائة مطالبا المسئولون بالبحث عن حل لتلك المشكلةو هناك ايضا الاجراءات الاحترازية وتحديد عدد الاشخاص علي متن القوارب للحفاظ علي المسافات الامنة بالاضافة الي ان معظم اطقم القوارب مكونةمن مجموعات متكاملة من الصعب تجزئتها مما يدعو الي وضع بروتوكولات صحية للمستخدمين قبل الصعود علي متن القارب .



