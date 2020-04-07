الغاء مسابقة فيرسيلي لليخوت

انسامد - 7 ابريل - نيسان - تم إلغاء الإصدار الرابع من مسابقة فيرسيلي لليخوت وهو الموعد المخصص لركوب القوارب المتميز الذي كان من المفترض أن يتم في فياريجيو في الفترة من 28 إلى 31 مايو 2020. جاء في بيان للمنظمين ان "القرار الذي يمثل خيارًا لا مفر منه لحماية صحة الزوار والشركات العارضة والشركاء بشكل أفضل جاء بعد تقييم دقيق من قبل فييرا ميلانو والمنطقة التكنولوجية لركوب القوارب في ميناء توسكان. كان الجميع مهيئا لهذا السيناريو غير المؤكد الذي نشأ بعد حالة الطوارئ التي تسبب فيها فيروس كوروناخاصة وان له تأثير خطير على المراحل التنظيمية الأخيرة من المسابقة ، وهو أمر بالغ الأهمية للحدث. و يشير البيان ان بمجرد أن يتيح الوضع العالمي ذلك ، سيقيم المنظمون الفرصة لوضع المسابقة ضمن تقويم المعرض التجاري الدولي للأحداث البحرية .



