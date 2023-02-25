تراجع صادرات المواد الغذائية الإيطالية إلى أوكرانيا وروسيا

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - تراجعت الصادرات الغذائية الإيطالية إلى روسيا بنسبة 8%، فيما سجلت الصادرات الغذائية لأوكرانيا انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 20%، مع خسائر إجمالية تقارب 100 مليون يورو من حيث القيمة، وذلك وفقا لتقرير أصدره مركز دراسات Divulga تحت عنوان "عام من الحرب"، والذي تضمن تحليلا لتداعيات الصراع على بعض القطاعات المهمة في اقتصاد البلاد.



تجاوزت قيمة الصادرات الإيطالية لروسيا 500 مليون يورو في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، حيث تراجعت صادرات المعكرونة 31%، والقهوة (29%)، والمشروبات الكحولية (43%) وزيت الزيتون (13%).



من ناحية أخرى، حافظت صادرات النبيذ على مستوياتها، حيث بلغت 120 مليون يورو خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، بزيادة 5%.



وبالنسبة للسوق الأوكراني، بلغت الصادرات الإيطالية 220 مليون يورو، مع تراجع صادرات التبغ بنسبة 24%، والنبيذ والنبيذ الفوار (-41%)، والألبان ومشتقاتها (-35%) والمشروبات الكحولية (52%).



(أنسامد).



