مسابقة المطبخ الإيطالي في ريميني من 19 إلى 22 فبراير

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - يستضيف مركز معارض ريميني، بمدينة ريميني الإيطالية، مسابقة المطبخ الإيطالي هذا العام، وهي مسابقة طهي وطنية، في نسختها السابعة والتي ستقام في الفترة من 19 إلى 22 فبراير.



تحظى المسابقة باعتراف الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة، وينظمها الاتحاد الإيطالي للطهاة بالتعاون مع مجموعة المعارض الإيطالية.



من المتوقع أن يشارك في المسابقة أكثر من 1500 طاهٍ و16 فريقًا من إيطاليا وخارجها، سواء بشكل فردي أو ضمن فرق على مدار 4 أيام تقام خلالها المسابقة، ليخضعوا لاختبارات في الطهي البارد والطهي الساخن وتقديم المعجنات.



ستضم لجنة التحكيم 45 عضوا. وتتضمن المسابقة إقامة 4 مطابخ و6 مختبرات للمسابقات الفردية و6 مطابخ لأطعمة الشارع. كما سيتم تقديم 60 عرضا للطبخ في بث مباشر ضمن مسابقة الطهي.



ستختار المسابقة أفضل الطهاة الإيطاليين في الفئات الـ 14 في المسابقة (كبار وصغار).



وتجدر الإشارة أيضا إلى المسابقة المخصصة للأطفال المتميزين، والتي ستشهد مشاركة الأطفال الذين لديهم برامج مدرسية متباينة حول إعداد مقبلات مستوحاة من مطبخ البحر الأبيض المتوسط ;;أو مقبلات إيطالية. (أنسامد).



