إيطاليا: بدء مسابقة "ديفينا كولومبا" لأفضل كعكة لعيد الفصح

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - تنظم يومي 22 و23 فبراير الحالي، المرحلة الاولي من النسخة الخامسة من مسابقة "ديفينا كولومبا" لتصميم أفضل كعكة مخصصة لعيد الفصح وستقدم لأفضل حرفي تقليدي لهذه الكعكة ولأفضل حرفى ابداعي.



وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم الاثنين 13 مارس القادم في مدينة باري حيث سيتم اختيار خمس فائزين بجوائز"افضل حرفي تقليدي كولومبا" و" افضل حرفي ابداعي كولومبا".



\ وتقدم حتى الآن، للمشاركة 318 كعكة صنعها 246 حرفياً وستشارك لجنة تحكيم فنية من محترفين في هذا القطاع في تذوق واختيار 20 كعكة للنهائيات لكل فئة.



ويقول ماسيميليانو ديليرا، مؤسس بوابة الحلوي والأيس كريم الايطالية ومنشئ المسابقة، "نحن راضون عن العمل الذي نقوم به وبالثقة التي يضعها الحرفيون بشاننا، والتي تتضح من خلال العدد القياسي للتسجيلات المسجلة هذا العام ومن بين المستجدات هذا العام المباراة النهائية التي ستقام خلال معرض ليفانتي بروفيسور، أهم معرض قطاعي في منطقة البحرالأبيض المتوسط".



وأضاف "هناك حدث جديد آخر يتعلق بتقديم جائزة أفضل شيف حلواني رقمي، وهي مسابقة تم إطلاقها بهذه المناسبة".



وتابع، "الهدف من هذه الجائزة هو إبراز قيمة الحرفة والحرفي من خلال كلماته الخاصة، لمساعدته على توصيل الالتزام والصفات التي تجعل منتجه فريدًا وثمينًا من خلال مقطع فيديو. كل من يحصل على أكبر عدد من الإعجابات سيفوز بسنة مجانية لعرض فيديوهات علي كلاود ريسايبس". (أنسامد).



