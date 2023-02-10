إيطاليا: ميناء ترييستي يطلق منصة مبتكرة للأغذية الزراعية

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - أعلن ميناء ترييستي بالتعاون مع النظام اللوجيستي لمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا، إطلاق منصة مبتكرة لسلسلة الأغذية الزراعية، عبر مشروع "فريش هاب".



وجاء طرح الفكرة خلال معرض Fruit Logistica، المنظم من قبل العاصمة الألمانية، برلين، والذي يعد أحد أهم معارض الفواكه والخضروات العالمية، حيث يشارك ميناء ترييستي سنويا بجناح يتم تنظيمه بالتعاون مع غرفة فينتسيا جوليا التجارية والمشغلين الرئيسيين للقطاع.



وتم التركيز خلال المعرض على "فريش هاب"، وهي مبادرة لإنشاء مركز لوجستي لسلسلة الأغذية الزراعية في بروسيكو، على هضبة ترييستي، باستثمارات إجمالية تبلغ 65 مليون يورو في المنطقة.



ووفقا للمقترح، سيتم إنشاء المشروع على مساحة 155 ألف متر مربع بمراعاة مبادئ الاستدامة البيئية، كما سيتضمن مستودع مبرد كبير واتصالات مع الميناء لتشجيع الواردات والصادرات.



كما يهدف المشروع لتعزيز الروابط المباشرة مع إفريقيا المتوسطية والشرق الأوسط.



وصرح رئيس موانئ ترييستي، زينو داغوستينو، أن "سلسلة الأغذية الزراعية لديها إمكانات كبيرة وهي استراتيجية بشكل متزايد، وستكون قادرة على تقديم قوة دفع اقتصادية وفرص عمل جديدة لمنطقتنا".



(أنسامد).



