إيطاليا تستمر في مقاومة التدابيرالأوروبية بشأن النبيذ

(أنسامد) - يناير 27 - روما - تستمر إيطاليا في مقاومة التدابير الأوروبية التي تقودها أيرلندا، والهادفة لوضع ملصقات تحذيرية على المشروبات الكحولية.



وقال وزير السيادة الزراعية والغذائية الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، إنه سيعرض على نظيره الأيرلندي، زجاجة نبيذ في اجتماع الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، ليؤكد له أن إيطاليا لا تنوي الإضرار بصحته.



وتستمر إيطاليا في مقاومتها للتحذيرات الصحية الأيرلندية المقترحة بوضع ملصقات تحذيرية على النبيذ والمشروبات الكحولية. وأكد لولوبريجيدا أن روما ستفتح قنوات مع فرنسا وإسبانيا في هذه المعركة.



وبين لولوبريجيدا أنه سيقابل الوزير الأيرلندي، تشارلي ماكونالوج، في بروكسل، وسيطرح المقترحات الإيطالية، مضيفا، "واثقا من قدرتنا على إيجاد نقاط اتفاق والتغلب على خلافاتنا".



تقول إيطاليا إنها قد تحيل الخطط الأيرلندية إلى منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن التحذيرات الصحية بشأن النبيذ مفرطة وأن التعاطي المفرط للكحول فقط يمكن أن يسبب أمراض الكبد والسرطان، في حين أن التناول المعتدل مفيد.



وبين لولوبريجيدا أنه سيساعد ماكونالوج على فهم معارضة إيطاليا للملصقات "أيضًا من خلال إهدائه زجاجة نبيذ حتى يرى أنه ليس لدينا أي نية للإضرار بصحته".



وتابع لولوبريجيدا أن التحذيرات الصحية على زجاجات النبيذ التي اقترحتها أيرلندا ترقى إلى "وصمة عار غير مقبولة" ستكافحها إيطاليا بالتشاور مع منتجين رئيسيين آخرين مثل فرنسا وإسبانيا. (أنسامد).



