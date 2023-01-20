إيطاليا: صادرات قياسية للمنتجات الزراعية بـ 60 مليار يورو

(أنسامد) - يناير 20 - روما - حققت صادرات إيطاليا من منتجات الأغذية الزراعية وعلى رأسها النبيذ والمعكرونة ارتفاعا قياسيا خلال عام 2022، لتسجل 60 مليار يورو، بنمو 17%، بحسب بيانات جمعية كولديرتي، التي استندت على بيانات الوكالة الوطنية للإحصاء (إستات) بشأن التجارة الخارجية لإيطاليا.



وأظهرت البيانات أن الصادرات الإيطالية كانت مدفوعة بمنتجات رمزية للنظام الغذائي المتوسطي، وعلى رأسها النبيذ والمعكرونة والفواكه والخضروات الطازجة.



وتصدر النبيذ قائمة المنتجات المصدرة، بقيمة 8 مليار يورو، ثم المعكرونة ومشتقات أخرى من الحبوب التي زاد حجم مبيعاتها عن 7 مليارات، ثم الفواكه والخضروات الطازجة بحوالي 5.5 مليار يورو.



كما رصدت زيادة أيضا في مبيعات زيت الزيتون البكر والجبن واللحوم المقددة.



وجاءت هذه النتائج القياسية في التصدير رغم الحرب في أوكرانيا والتوترات الدولية بشأن التجارة العالمية في السلع والخدمات.



(أنسامد).



