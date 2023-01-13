إيطاليا: سوق النبيذ يسجل نموا بـ 10.7% خلال 2022

(أنسامد) - يناير 13 - روما - واصل سوق النبيذ في إيطاليا، خلال عام 2022 نفس مسار النمو الذي اتخذه منذ عام 2021، إذ سجل نموا 10.7% خلال الـ 12 شهرا الماضية، مقارنة بعام 2021.



وجاءت هذه الأرقام بحسب تحليل نشرته منصة "إي ويبي ماركت"، والذي شمل جميع العلامات الاستثمارية الرئيسية في القطاع.



وأوضحت المنصة، أن النبيذ الفاخر أكد مكانته كأصل بديل مرن مقارنة بالأسواق المالية التقليدية، خاصة مع النمو المستمر الذي يحققه، مضيفة، "تعزز الزيادة في القيمة التي سجلها القطاع في عام 2022، الاتجاه الإيجابي الذي أثر على هذا الشغف، وأصبح قيمة مضافة خلال العقد الماضي".



وتابعت المنصة بالقول إن النبيذ الفاخر سجل نموا إجماليا عالميا بنسبة 94.1%.



وعلق المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة، إدواردو ماريا لاماكيا، "أكد عام 2022، على النمو المستمر والمرونة في سوق النبيذ الفاخر"، متابعا، "يستمر الاتجاه إيجابيا والكثير من الأشخاص يطلبون المعلومات ويسعون للاستثمار في هذا الأصل البديل، مثلما تؤكد الأحجام والتعاقدات المتنامية". (أنسامد).



