إيطاليا تعترض علي وضع ملصقات تحذيرية علي المشروبات الكحولية

(أنسامد) - يناير 12 - روما - اعترضت كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وست دول من الاتحاد الاوروبي على قرار المفوضية الاوروبية بوضع ملصقات تحذيرية على النبيذ والبيرة والمشروبات الروحية لانها ستضر بالمبيعات في السوق الداخلية.



ومن جانبه، أكد الاتحاد الوطني الإيطالي للمزارعين كولديريتي، أن موافقة الاتحاد الأوروبي على ملصقات النبيذ المثيرة للقلق هي هجوم مباشر على إيطاليا، المنتج والمصدر الرائد في العالم حيث يبلغ حجم مبيعاتها 14 مليار يورو، أكثر من نصفها في الخارج.



وقال الاتحاد إنه من الخطورة فتح الأبواب لوضع تشريعات من هذا القبيل والتي من شأنها تعريض سلاسل التوريد لمخاطر كبيرة حيث انها تؤمن 1.3 مليون وظيفة.



في خطتها لمكافحة السرطان لعام 2021، أعلنت المفوضية عن مقترحات لتقليل "الاستخدام الضار" للكحول، بما في ذلك الملصقات الإلزامية بقائمة المكونات، وإعلان التحذيرات الصحية.



فيما يتعلق بهذه القضية الأخيرة، في فبراير 2022 ، انقسم البرلمان الأوروبي، وتوصل إلى حل وسط صعب من خلال الموافقة على مزيد من المعلومات حول الزجاجات ولكن دون الإشارة إلى التحذيرات الصحية.



(أنسامد).



