77% من الإيطاليين أعادوا تدوير بقايا طعام ليلة رأس السنة

(أنسامد) - يناير 3 - روما - ما يقرب من أربع من كل خمس عائلات إيطالية (77%) لجأن إلى إعادة تدوير بقايا طعام ليلة رأس السنة الجديدة، لتصبح وجبة غذائية جديدة في اليوم التالي، 1 يناير، بحسب استطلاع أجرته "كوليدرتي" مع IXE.



وأظهر الاستطلاع أن غالبية الأسر الإيطالية، أعادت استخدام ما تبقى لديها من الطعام الذي تناولته ليلة رأس السنة، في اليوم التالي، بسبب الحساسية المتزايدة تجاه تقليل النفايات لأسباب اقتصادية وأخلاقية وبيئية.



وبين الاستطلاع أن 9% فقط من الأسر الإيطالية لم يتبق منها شيء من مآدب الأعياد، بينما 2% تبرعوا للأعمال الخيرية، و1% قالوا إنهم يرمون بقايا الطعام في سلة المهملات.



وتؤكد كولديرتي، أن الغالبية قررت تحويل بقايا الطعام إلى أطباق جديدة، وهو ما يسمب بالطهي لليوم التالي، موضحا أن كرات اللحم أو الفطائر المصنوعة من اللحم أو رز السمك، شكلت أهم الأطباق التي نتجت عن عملية إعادة تدوير ما تبقى من الطعام.



كما لجأت بعض الأسر لصنع طبق العجة من أطباق الخضار أو المعكرونة، إضافة إلى تحويل الفاكهة المجففة إلى الكراميل، وكذلك إضافة الحشوات بالكريمات إلى الحلويات التقليدية مثل الباندورو أو البانيتون.



ووفقا لكولديرتي، فإن الإيطاليين أنفقوا حوالي 2.5 مليار يورو على المائدة من طعام وشراب، خلال ليلة رأس السنة. (أنسامد).



