إيطاليا:1 من كل 4 يختارون الحلويات التقليدية في رأس السنة

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - تشهد احتفالات رأس العام 2023، إقبالا متزايدا من الإيطاليين على الحلويات الإقليمية التقليدية، إذ تتوسع نسبة هذه الحلويات التقليدية التي يعود تاريخ بعضها إلى عدة قرون، إلى الربع، فيما يتعلق بمعدلات الاستهلاك المنتظرة للحلويات خلال رأس السنة الحالية.



وكشف عن هذه الأرقام، تحقيق جديد أجرته مؤسسة "سي ان ايه Agroalimentare"، لدى أعضاء الاتحاد الوطني للحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة.



وكشف التحقيق، أن نسبة الإقبال على الحلويات التقليدية الحرفية، التي لم تكن تتجاوز نسبة الـ 20% خلال العام الماضي، قد تخطت هذا العام حاجز الـ 25%.



وتعد هذه الزيادة بمثابة ظاهرة اقتصادية واجتماعية، فبحسب التحقيق، فإن حجم مبيعات الحلوى التقليدية خلال فترة احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة ستتخطى 40 مليون يورو.



ولفت التحقيق إلى أن أكثر من 30 ألف محل تجاري، أصبحت تحقق دخلا جيدا، بفضل هذا الإقبال بعد فترة سيئة ماضية بعد وباء كورونا.



ورغم سيطرة البانيتون والباندورو على سوق الحلويات الحرفية، لكن تم رصد زيادة في الإنتاج النموذجي للحلويات المحلية، الأمر الذي يعكس تغيرا في العادات الغذائية الوطنية. (أنسامد).



