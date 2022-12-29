إيطاليا: بيع 50 مليون كعكة بانيتوني في العالم

(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - مازالت كعكة البانيتونى الإيطالية تتربع على عرش حلوى احتفالات عيد الميلاد ليس فقط فى إيطاليا لكن في كل انحاء العالم سواء كانت في صورتها الكلاسيكية أو مع الزبيب الفواكه المحلاة أو كريمة الشراب الابيض أو بالشوكولاتة.



جاء ذلك في بحث اجراه مركز نيلسن الأمريكي لحساب شركة شي اس ام بيكري مؤكداً أن حجم المبيعات هذا العام بلغ 50 مليون قطعة هذا العام ليس فقط في إيطاليا وإنما في العالم اجمع.



وأكدت النقابة الإيطالية للحرف اليدوية والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر أن نسبة الحلوى المصنوعة يدويًا تمثل 52٪ من القيمة الإجمالية للقطاع في إيطاليا.



وأشارت إلى أنه حجم المبيعات وصل إلى 50 مليون قطعة (أكثر من 26000 طن) بأكثر من 195 مليون يورو، على الرغم من أزمة ما بعد كوفيد -19 وأزمة الطاقة والاقتصادية، مع + 19.5٪ مقارنة بالوقت نفسه العام الماضي.



وشددت على أنه "على الرغم من زيادة أسعار المواد الخام المستخدمة إلا أن الأسعار ظلت دون تغيير كبير". (أنسامد).



