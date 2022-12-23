صادرات إيطاليا من النبيذ الفوار أكثر من 2 مليار يورو

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - أعلن الإتحاد الوطني للمزارعين الإيطاليين - كولديريتي - أن مبيعات النبيذ الفوارالإيطالي للخارج حققت رقماً قياسياً تاريخياً بقيمة تتجاوز 2 مليار يورو في عام 2022.



وتؤكد توقعات كولديريتي، أن اتجاه النمو وصل الى 23 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولي من العام، مشيراً إلي أن المستهلكين الأكثر حماسًا هم الأمريكيون الذين أنفقوا 13٪علي النبيذ الإيطالي، بينما في المرتبة الثانية يأتي البريطانيون، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة.



ويضيف كولديريتي، أن النبيذ الإيطالي يحظى أيضًا بشعبية كبيرة في روسيا مع زيادة بنسبة 9٪ على الرغم من التوترات التي سببتها الحرب.



وفيما يتعلق بترتيب النبيذ الفوار الإيطالي المفضل في العالم، يقول كولديريتي إن الأبرز هو بروسيكو الذي يعد إلى حد بعيد النبيذ الفوار الأكثر مبيعًا، يليه أستي وفرانشاكورتا اللذان يتحديان الشمبانيا الفرنسية المرموقة على قدم المساواة محققين نموًا قياسيًا في المبيعات بنسبة 32٪. (أنسامد).



