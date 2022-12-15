ميلانو: إنشاء مؤسسة جرانا بادانو للأجبان الفاخرة

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - أقيمت مؤسسة جرانا بادانو في ميلانو في دير كيارا فاللي الموطن الأصلي لهذا النوع من الأجبان العريقة الذي اخترعه الرهبان السيسترسيون في نفس المكان في القرن الثاني عشر الميلادي.



جرانا بادانو هو جبن نشأ في وادي نهر بو في شمال إيطاليا يشبه جبن بارميجيانو ريجيانو.



هناك لوائح أقل صرامة تحكم إنتاجه مقارنةً بـالبارميجيانو حيث يتكون هذا الجبن القاسي المتفتت من حليب أبقار غير مبستر مقشود من خلال عملية طبيعية للحفاظ على أصالة عمليات التصنيع والمواد الخام المستخدمة في صناعة هذا الجبن.



سجلت تسجيل جرانا برادو كمؤشر جغرافي في إيطاليا منذ عام 1954 وكتصنيف منشأ يتمتع بحماية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996 وتتم حمايته في العديد من البلدان الأخرى بناءً على اتفاقية لشبونة والاتفاقيات الثنائية وطور رهبان دير كيارا فالي في القرن الثاني عشر، هذا النوع من الجبن بحيث يمكن أن يستمر لفترة طويلة دون أن يفسد، وقد يصل عمره أحيانًا إلى عامين. (أنسامد).



