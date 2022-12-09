عيد الميلاد: الأسماك المجمدة على العشاء توفر في الميزانية

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - في عيد الميلاد، لا يتم المساس بالتقاليد، على الرغم من التضخم الكبير في الأسعار، إذ يفضل غالبية الإيطاليين الابقاء على أطباق السمك خلال العشاء، لكن هذه المرة المجمد الأقل تكلفة.



وأظهرت الاحصائيات، أن 8 من كل 10 إيطاليين لا يرغبون في التخلي عن الأطباق القائمة على الأسماك، وهي طازجة ولكن أيضا مجمدة.



ونشر المعهد الإيطالي للأغذية المجمدة، بالتعاون مع مدون الطعام Germana Brusca (Mamma Gy)، قائمة عشاء خفيف لليلة عيد الميلاد، مع 3 وصفات تعتمد بالكامل على منتجات الأسماك المجمدة، وذلك لتذوق الطعام التقليدي بطريقة مبتكرة وبسيطة وسريعة ورخيصة الثمن.



وتتراوح الوصفات من المقبلات التي تقدم مع كروكيت سمك القد، والبطاطا والبقدونس، إلى طبق رافيولي محشو بالسمك، ومع صلصة الزعفران والشبت لتنتهي بدورة ثانية تعتمد على السلمون في الفستق وقشرة البطاطس.



وجاءت الوصفة بعد التغيير الملحوظ في توجهات الإيطاليين بالنسبة للأسماك المجمدة، والتي شهدت نموا بنسبة 2%، لتبلغ 113300 طن.



وليس من الصعب فهم هذا التحول، ألا وهو توفير المال وتجنب الإهدار، مع الحفاظ على الخصائص الحسية والغذائية للمنتج.



يقول رئيس المعهد الإيطالي للأطعمة المجمدة، جيورجيو دونجاني، "هذه المنتجات حظيت بتقدير المستهلكين لأنها آمنة وصحية ومغذية ومتوفرة دائمًا، بفضل مزاياها"، موضحا أن هذه المنتجات تحظى بالشهادات المتعلقة بجودتها، وتوافقها البيئ من الصيد وحتى اكتمال وصولها إلى المستهلك، إضافة إلى ميزتها في سهولة التحضير. (أنسامد).



