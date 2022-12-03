فاعليتين في روما وميلانو لحلوى حفلة عيد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - تستضيف روما وميلانو فاعليتين خلال عطلة نهاية الأسبوع لحلوى حفلة عيد الميلاد، وذلك يومي 3 و4 ديسمبر الجاري، وهما المعرض الوطني لحلوى بانيتوني وكعكة الباندورو، ومهرجان بانيتوني ماكسيمو.



وستقام الدورة 14 من المعرض الوطني لحلوى بانيتوني وكعكة الباندورو في ميلانو يومي 3 و4 ديسمبر، بينما تعود النسخة الرابعة من مهرجان "بانيتوني ماكسيمو"، وهو مهرجان لأفضل صانعي البانيتوني والباندورو من روما ولاتسيو، إلى العاصمة في 4 ديسمبر.



ومن المقرر أن يشهد المعرض الوطني للبانيتوني والباندورو، الذي يتم تنظيمه في متحف نافيجلي، إطلاق مشروع متحف بانيتوني الوطني. تهدف المبادرة إلى جمع المؤسسات والهيئات والعالم الأكاديمي والمهنيين والشركات التي ترغب في دعم المشروع والمساهمة في تطويره. (أنسامد).



