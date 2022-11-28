أعياد الميلاد: الحلويات والأجبان تتصدر الإنفاق على الطعام

(أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - ستظل أولويات الإيطاليين خلال عطلة الكريسماس المقبلة، ثابتة خلال العام المقبل، وإن كان متوقعا أن يزيد الإنفاق بعد الشيء، إذ ستبقى الحلويات والأجبان على رأس أولويات الإنفاق خلال الاحتفالات.



وأعلن 58% من العائلات أن ميزانيتهم لن تتغير مقارنة بعام 2021، بينما يعتقد 33% أنهم سينفقون أكثر.



31% من المستهلكين، من ناحية أخرى، أكثر حذرا وسيحاولون الحد من مشترياتهم، وفق تحليل "نيلسن أي كيو"، لحالة السلع الاستهلاكية في إيطاليا.



وسلط التحليل الضوء على سيناريو عادات الاستهلاك وشراء الأسر الإيطالية على أساس شهري، إذ تتصدر حلويات عيد الميلاد عمليات الانفاق (65%)، تأتي خلفها الأجبان (57%)، والخبز (55%)، خلال شهر نوفمبر، استباقا لعيد الميلاد.



وتأتي النتائج رغم تحقيق اتجاها سلبيا مع انخفاض بنسبة 6.2% في سبتمبر و5.4% في أكتوبر، الأمر الذي يظهر أن هناك تعافي وتوجه لشراء منتجات الحلويات والأجبان والخبز قبيل عيد الميلاد.



على صعيد آخر، أعلن 31% من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، أنه من بين المنتجات المميزة التي سيقبلون عليها خلال أعياد الميلاد، الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة. (أنسامد).



