نبيذ: نمو مبيعات برونيلو بأكثر من 21% خلال عام 2022

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - حققت العلامة التجارية الإيطالية "برونيلو دي موتالتشينو"، مبيعات بما يقرب من 7 ملايين زجاجة خلال التسعة شهور الأولى من العام، بنمو تخطى 21.5% من حيث القيمة.



ونجحت الشركة في تحقيق أرقام مبيعات عالية خلال العام الجاري، بفضل النمو المتزايد في الأسواق الاستراتيجية، وكذلك الطفرة التي شهدتها الأسعار خلال العام الجاري.



وكشف اتحاد النبيذ، في تقريره الأخير واستنادا إلى بيانات مرصد الأسعار الجديد لمبيعات النبيذ في التسعة شهور الأولى من العام، أنه ما يقرب من 7 ملايين زجاجة من علامة "برونيلو" قد بيعت، مشيرة إلى وجود قفزة في أسعار المبيعات، لاسيما لمنتجات "فينتيج" و"ريزرفا" التي تقترب الآن من 27 يورو.



المثير للدهشة، من حيث البيانات، هو ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 6% بالمقارنة بالعام الماضي الذي شهد انطلاقة كبيرة لمبيعات النبيذ.



وتشير التوقعات إلى أن القيمة الإجمالية لمبيعات الشركة مع انتهاء العام، قد تصل إلى 250 مليون يورو، أي بنمو سنوي بنسبة 20% من حيث القيمة و9% من حيث الحجم.



وتعود هذه الأرقام إلى الطلب الجيد جدا في السوق المحلي، الذي شهد نموا من حيث تناول منتجات الشركة بنسبة 17% من حيث الحجم و31% من حيث القيمة.



إلى جانب ذلك، كان هناك دفعة كبيرة للمبيعات في الدول الأجنبية، لاسيما الولايات المتحدة التي استحوذت على 33% من الصادرات، ثم الطلب الكندي الذي مثل 27%، تلتها ألمانيا. (أنسامد).



