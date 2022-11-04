إيطاليا تضم 550 ألف خيل و32 سلالة مختلفة

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - تشهد تربية الخيول في إيطاليا نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، إذ تضم في الوقت الحالي 550 ألف من الخيول، ينتمون إلى 32 سلالة متنوعة، مما يجعلها أكبر تنوع بيولوجي للخيول في أوروبا.



وكشفت أرقام منظمة التجارة الحرة والمزارعين (كولديريتي)، أن عدد الخيول في إيطاليا بلغ 550 ألف من الخيول، مخصصة لأغراض السياحة والفروسية والرياضة.



وأكدت كولديريتي أن إيطاليا تضم 32 سلالة مختلفة من الخيول، والتي تشكل فخرا لإيطاليا، لأنها أكبر تنوع بيولوجي للخيول في أوروبا، مع تراث يتركز بشكل خاص في لومبارديا ولاتسيو وصقلية وتوسكانا وبيدمونت وإيميليا رومانيا وبوليا.



وجاءت هذه الأرقام في مطبوعة خاصة متعلقة بمعرض "فيراكافالي" الخاص بالخيول.



وقال فرانشيسكو لولوبريجيدا، إن حدث فيراكافالي Fieracavalli، الذي تستضيفه مدينة فيرونا، يعد "حدث أساسي وتقليدي منذ 124 عاما، ومركزي في عالم الفروسية، حيث يرى خلاله المدربون الحصان كحيوان رائع، وبطل الرواية في مدينة غير عادية مثل فيرونا". (أنسامد).



