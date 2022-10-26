واحد من كل ثلاثة إيطاليين يستمتع بالمكرونة محلية الصنع

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - قالت مجموعة كولديريتي الإيطالية الزراعية إن واحداً من كل ثلاثة إيطاليين يستمتع بالمكرونة محلية الصنع على أساس منتظم.



وبمناسبة يوم المكرونة العالمي أمس الثلاثاء قالت وكالة خدمات الطعام ISMEA إن جولتها NowPasta حول إستهلاك المكرونة في 10 مدن بهذه المناسبة قد حققت نجاحًا كبيرًا، مشيرة إنه كان هناك 10000 متذوق و 2100 لعبة تعلمية وترفيهية، من بين العديد من الأحداث الأخرى.



وكتبت وزارة الخارجية الإيطالية على تويتر: "نحتفل اليوم باليوم العالمي للمكرونة، وهي مادة غذائية أساسية في حمية البحر الأبيض المتوسط، ومنتج ممتاز يحمل شعار "صنع في إيطاليا"، وسفيرة المطبخ الإيطالي كما تعكس نمط الحياة الإيطالي الي جميع أنحاء العالم".



(أنسامد).



