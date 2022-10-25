إيطاليا: تزايد استهلاك الايطاليين للأسماك

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - أظهرت دراسة إيطالية ان 57 بالمائة من الايطاليين يتناولون الأسماك مرة واحدة علي الاقل اسبوعياً وخاصة من صغار السن (بين 18-24 عاماً).



وتشير الدراسة التي أجراها مركز يونيون كاميري، إلى أن 23 بالمائة من المشاركين أكدوا زيادة استهلاك الأسماك.



وقد تراوحت أسباب الزيادة بين دور الأسماك المحوري في نظام غذائي صحي ومتوازن، يليه التذوق والعناصر الغذائية.



كما يسجل الاستطلاع، الذي تم إجراؤه على عينة من الإيطاليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا، أن المصايد الايطالية أفضل وأكثر استدامة من تلك الموجودة خارج المنطقة الإيطالية، وأنه من الضروري احترام فترات الصيد الصحيحة لكل نوع والحد الأقصى المسموح به.



ومن حيث استهلاك الأسماك في المطاعم، يتوقع 74 بالمائة من الإيطاليين أولاً أسماكًا طازجة جدًا، و52 بالمائة ينتظرون طعمًا ممتازًا و50 بالمائة ينتظرون ضمان أن المواد الخام من أصل إيطالي.



وقد قرر 34 بالمائة اختيار مطعم الأسماك بناء على ابداع الشيف.



(أنسامد).



