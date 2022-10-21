إيطاليا: أسعار الفواكه والخضروات ترتفع 300% بين الحقل والبيع

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - في تضخم غير مسبوق، تشهد أسعار الفواكه والخضروات ارتفاعا بنسبة 300% بمجرد خروجها من الحقل وصولا إلى المشتري في إيطاليا.



وكشف اتحاد الزراعة الإيطالية، الذي يمثل أكثر من 900 ألف عضو " Cia-Agricoltori Italiani" أن التضخم المتزايد يخلق اختلالا قويا في سلاسل التوريد للمنتجات الزراعية الطازجة، موضحا أن أسعار الفاكهة والخضروات ترتفع في المتوسط 3 أضعاف، بمجرد وصولها للمشتري، بالمقارنة بالسعر من الحقل.



ولفت الاتحاد إلى أن هذه الأسعار كانت لها تداعيات على استهلاك الفاكهة والخضروات والذي تراجع بنسبة 10% خلال الأشهر الـ 12 الماضية.



إلى جانب ذلك، يعاني المزارعون من الدخل المتدني، ويرون أن الأسعار عند الشراء منهم منخفضة للغاية، مقارنة بالزيادات الحادة في تكاليف الانتاج.



ووفقا لتحليل المركز، فإن عنب المائدة يتم شراءه من المزارع بسعر 0.42 يورو للكيلو، بينما يصل السعر في المتاجر إلى 3 يورو أي بارتفاع (574%)، والتفاح الذهبي من 0.43 يورو إلى 2.33 يورو للكيلو (+442).



كما يرتفع سعر الباذنجان المستدير من 0.86 عند شراءه من الحقل إلى 3.43 يورو للكيلو (+299%). (أنسامد).



