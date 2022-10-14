قطاع الحلوى في إيطاليا يصل إلى حاجز 750 مليون يورو

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - حان وقت الهالوين والحلويات، أكثر المنتجات استهلاكا خلال هذا الحدث، إذ تكشف دراسة أجراها اتحاد الطعام الإيطالي "Bva Doxa - Unione Italiana Food"، وتم تقديمها في مدينة ميلانو، أن قيمة قطاع الحلوى في إيطاليا تبلغ 750 مليون يورو.



وتظهر الدراسة مدى تعلق الإيطاليين بالحلوى، إذ تبين أن هناك 25 مليون مستهلك منتظم في إيطاليا، وأن 9 من كل 10 إيطاليين يستهلكون الحلويات والمواد التي تحتوي على سكريات، في حين أن أكثر من النصف (57%)، يتناولون الحلويات مرتين في الأسبوع.



وتوضح الدراسة أن 45% من الإيطاليين يتناولون الحلوى لتنشيط أنفاسهم، في حين أن 40% قالوا إنهم يشعرون بالسعادة لتناولها، في حين أن 38% قالوا إنهم يتناولونها من أجل محاربة التهاب الحلق.



كما قال 22% إنهم يتناولونها خلال أوقات الاسترخاء، و21% خلال السفر، و16% أمام التليفزيون.



وبالنسبة لـ 41% من الإيطاليين، فإن الحلوى تضعك في مزاج جيد، في حين أن 28% يرون أنها تذكرهم بفترة الطفولة.



والحلوى المفضلة هي النعناع (49%)، تليها حلوى الصمغ (48%)، والصلبة (39%)، ثم الجيلي (31%) والتوفي (27%) والأقراص (23%) والمصاصات (10%).



ومن أكثر النكهات شيوعا، النعناع والأوكالبتوس واليانسون (57%) والحمضيات (46%)، وعرق السوس (40%). (أنسامد).



