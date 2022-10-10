إيطاليا: ركن للقهوة في المعرض العالمي للطعام

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - يقام في الفترة من 13 الي 17 اكتوبر 2023 في مركز فيرا ميلانو المعرض العالمي المخصص لعالم تقديم الطعام هوست ميلانو وهو المعرض الدولي المخصص لعالم الخدمات الغذائية والضيافة.



ويقدم في اطاره معرض القهوة الدولي الذي يعرض كافة المستجدات في عالم القهوة مثل القهوة الباردة، والقهوة المستخرجة على البارد، والقهوة بمفردها أو مختلطة، على سبيل المثال، مع الماء المقوي في منشط الإسبريسو، والقهوة المستخرجة على الساخن والمجمدة على الفور للحفاظ على جميع النكهات.



وقد تم انشاء مكان خاص للقهوة داخل هوست ميلانوفي اطار سيناريو اقتصادي إيطالي تزامن مع افتتاح العديد من المقاهي المتخصصة في إيطاليا ولمناقشة العمليات المتميزة والاستخراج الجديد والخلطات الأصلية للقهوة.



وتُظهر بيانات عام 2021 أن حجم مبيعات ماكينات صنع قهوة الإسبريسو بلغ 500 مليون يورو، منها 375 تُنسب إلى الصادرات (+ 19٪)، بشكل عام اي زيادة بنسبة 17.6٪ عن عام 2020، ومتجاوزة حجم مبيعات 2019 بمقدار 5 ملايين. (أنسامد).



