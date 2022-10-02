إيطاليا : النسخة الأولى من مهرجان كابراريكا دي ليتشي للطعام

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - تم إطلاق النسخة الأولى من مهرجان كابراريكا دي ليتشي الإيطالي للطعام في 29 سبتمبر، ومن المقرر أن يستمر على مدار خمسة أيام، حيث يركز على جودة الغذاء في بلدة كابراريكا دي ليتشي الإيطالية.



ويسعى مهرجان كابراريكا دي ليتشي للطعام ليصبح مكانًا متميزا للاسكتشاف والمقارنة والإبداع والمهارة والنكهات والفن والجمال والشعور بالمرح في نهاية المطاف.



ويشمل المهرجان عرضا للطهي ومعارض للمأكولات الراقية يديرها طهاة مثل إنزو أوليفيري، رئيس اتحاد الطهاة الإيطاليين في المملكة المتحدة، وجوزيبي بانتانو المعروف باسم السيد Peppe في مختلف البلدان في مختلف القارات التي عمل فيها دبلوماسيًا.



يتميز برنامج المهرجان أيضًا بعرض أفلام ومناقشات ودروس طبخ ومعارض فوتوغرافية وعروض كتب وحفلات توزيع جوائز ومؤتمرات وحفلات موسيقية، مما يجعل عطلة نهاية الأسبوع مع كابراريكا دي ليتشي مكانًا للمواهب والصداقة والمناقشات، وفقا لفرانكو دانييلي، رئيس اللجنة المنظمة.



ومن بين أبرز المشاركين وزير السياسات الزراعية والغابات السابق باولو دي كاسترو، وهو الآن عضو في البرلمان الأوروبي وأستاذ الاقتصاد والسياسة الزراعية في جامعة بولونيا، وجرامينوس ماستروجيني، وهو دبلوماسي إيطالي وأستاذ جامعي ونائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ;; وخبير النظم الغذائية سالفاتور ماجازو.



وصرح عمدة كابراريكا، باولو جريكو، قائلا : لطالما مثل الطعام بأهميته الثقافية والرمزية وسيلة فعالة للتواصل والالتقاء بين الشعوب والثقافات، مضيفا أن المهرجان يمثل أيضا لحظة للتفكير المشترك في أزمة كوكبنا الناجمة عن غياب مسؤولية الإنسان.



الصورة : إنزو أوليفيري، رئيس اتحاد الطهاة الإيطاليين في المملكة المتحدة (على اليسار) وجوزيبي بانتانو. (أنسامد).



