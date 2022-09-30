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إيطاليا : اليوم الوطني للأماكن التاريخية..برنامج يضم 100 أثر
    (أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - اقترحت جمعية الأماكن التاريخية الإيطالية تخصيص اليوم الوطني للأماكن التاريخية الموافق الأول من أكتوبر لزيارة الاماكن الرمزية الثقافية والتاريخية.

    ويعتبر هذا اليوم حدثاً واسع الانتشار يتضمن جولات التذوق والزيارات الاثرية بصحبة المرشدين في أكثر من 100 مكان يستحق الزيارة.

    ستضم الجولات أيضاً فنادق ومطاعم ومحلات المعجنات والحلويات ومقاهي في أكثر من 16 منطقة تكشف كلها عن أساطير وقصص ووصفات أطعمة للزائرين. ويدخل في إطار برنامج اليوم 200 دار للعبادة .

    الجدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 200 مكان تاريخي في إيطاليا يخضع لحماية جمعية الأماكن التاريخية منذ 45 عاماً، ويبلغ عمرها الفعلي أكثر من 70 عاماً وتحافظ علي طابعها الخاص حتي المفروشات الأصلية والتي تعطي للمكان طابعه الخاص وتحافظ عليه وتعكس بقايا الذكريات التي يعج بها المكان. (أنسامد).

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