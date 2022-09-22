إيطاليا: بارما تستضيف معرض "تشيبوس" للأغذية الزراعية

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - تستعد أرض معارض بارما لاستضافة معرض ضخم للفواكه والخضروات الإيطالية الطازجة، تحت مسمى "تشيبوس كونيكتينج إيطاليا Cibus Connecting Italy"، والتي ستكتمل بحلول مارس 2023.



وخلال مؤتمر صحفي، عقد في غرفة التجارة في ساليرنو، تم الإعلان عن وصول الخضروات والفواكه الإيطالية المشاركة في المعرض، مشيرا إلى أن المعرض سيكون فرصة للجمع بين منتجي الفاكهة والخضروات في إيطاليا، في سياق تنسيق تدويل المنتجات الإيطالية الطازجة، الأمر الذي يسمح لمشغلي القطاع بالحصول على مكان يمكنهم فيه الالتقاء والتحدث عن التصدير للخارج، وعروض التذوق.



وسيتم تنظيم النسخة من المعرض بالتعاون مع Edamus Italian Fruit Village.



ويأتي المعرض كمبادرة لتحقيق رغبة الشركات في القطاع في أن تكون حاضرة في معارض الأغذية الزراعية الدولية الرئيسية، الأمر الذي سيساعد على تعزيز تصدير هذه المنتجات لاسيما الفواكه والخضروات.



وقال رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الزراعي ماسيمو جيانسانتي ان وجود هذا المعرض للمنتجات الطازجة أمر استراتيجي، وعامل هام في تطوير القطاع. (أنسامد).



