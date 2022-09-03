انتخاب رئيس جديد للاتحاد الدولي للمعجنات والشوكولاته

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - تم انتخاب ماتيو كوتولو ليكون الرئيس الجديد للاتحاد الدولي للمعجنات والآيس كريم والشوكولاته، بالإجماع من قبل مجلس الاتحاد.



وحصل ماتيو كوتولو على درجة الدكتوراه في اقتصاديات الأعمال الدولية، كما حاز على جائزة أفضل صانع معجنات في العالم في عام 2017، وشغل منصب النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي للمعجنات والآيس كريم والشوكولاته.



تشمل الأهداف الأساسية للإدارة الجديدة تعزيز جميع قطاعات عالم المعجنات، والسعي لإنشاء منظومة مع مختلف الجمعيات في القطاع. تم انتخاب ماتيو كوتولو رئيسا للاتحاد خلفا لروبرتو ليستاني.



يقول ماتيو كوتولو : إنني فخور ومتحمس للثقة التي أراد جميع أعضاء الاتحاد منحها لي، مضيفا : لقد وضعنا العديد من الأهداف الطموحة، أولاً وقبل كل شيء تلك المتعلقة بتنمية وتعزيز قطاع المعجنات.



يقوم الاتحاد الدولي للمعجنات والآيس كريم والشوكولاته كل عام بالترويج لدورات تدريبية وفاعليات من أجل تعزيز وتطوير قطاع يضم أكثر من 17 ألف شركة حرفية في إيطاليا وحدها، يعمل بها 65 ألف شخص.



كما يتعاون الاتحاد الدولي للمعجنات والآيس كريم والشوكولاته مع وزارة التعليم العالي والبحوث الإيطالية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. (أنسامد).



